Mumble, digital factory con sede a Modena, ha presentato Shoppy, il primo mobile app builder no-code per tutti gli e-commerce attivi su Shopify. Le realtà attive sulla piattaforma possono usare modelli e strumenti di progettazione già pronti per sviluppare applicazioni mobile per il proprio negozio online.

Lo strumento risponde al nuovo comportamento di acquisto degli utenti, basato prevalentemente sull’ambiente mobile: negli ultimi anni il tempo trascorso nello shopping da mobile è salito a 100 miliardi di ore. Secondo un sondaggio di NewStore le applicazioni mobile sono diventate il mezzo preferito per acquistare prodotti e servizi online da utenti nelle fasce d’età 18-29 e 30-44.

“Con Shoppy, oggi anche gli e-commerce presenti su Shopify, una delle principali piattaforme di riferimento per i negozi online, hanno la possibilità di assecondare il comportamento di acquisto degli utenti con la creazione, in poche ore, di un’app per lo shopping dei propri prodotti” ha affermato Mattia Farina, co-fondatore e CEO di Mumble.

Shoppy permette a chiunque di sviluppare applicazioni di ecommerce, anche a chi non possiede conoscenze di programmazione. È sufficiente scaricare il canale di vendita Shoppy direttamente da Shopify e cominciare a configurare l’applicazione.

La piattaforma offre sincronizzazione real-time e automatica col catalogo Shopify del negozio. Dopo pochi passaggi iniziali è già possibile cominciare a personalizzare l’applicazione in base agli obiettivi del brand, per esempio modificando il template o definendo attività di monitoraggio degli utenti. Il builder permette di modificare l’aspetto della home page, il catalogo, lo stile, il font e le immagini da visualizzare, impostare l’invio di notifiche e aggiungere widget.

Le applicazioni create con Shoppy possono essere pubblicate su Apple Store e Google Play Store. Secondo i primi riscontri, gli e-commerce che hanno utilizzato il builder hanno ottenuto un aumento di 3 volte del tasso di conversione, del 140% del valore del carrello e dell’80% della fidelizzazione.

Nell’ultimo anno sono state rilasciate 56 applicazioni realizzate con Shoppy. La piattaforma è usufruibile con un abbonamento che parte da 99 euro al mese nella versione base e arriva fino a 475 euro al mese nella versione premium.