Tra le principali priorità aziendali ci sono la sicurezza informatica e la digitalizzazione: è quanto emerge dal report di Red Hat per l’anno appena passato.

La sicurezza è diventata uno dei temi più pervasivi all’interno delle aziende, con un buon 44% degli intervistati che ha ammesso di averla considerata tra i tre temi principali per la propria organizzazione. Red Hat prevede che nel 2023 il trend rimanga lo stesso, con sempre più aziende pronte a spingere sulla cybersecurity.

Le aziende hanno investito maggiormente sulla sicurezza delle reti e del cloud, le infrastrutture da sempre considerate più critiche. Ancora basse le percentuali di chi ha investito sulla data protection e privacy e sul personale di sicurezza qualificato.

La cybersecurity ha assunto un ruolo fondamentale in seguito ai numerosi data breach verificatisi nel 2022 e negli anni precedenti. Le minacce si sono fatte sempre più numerose e difficili da contrastare, tanto che le soluzioni di sicurezza attuali non reggono il confronto con la complessità e gli impatti degli attacchi. Per questo motivo le aziende hanno deciso di premere sull’acceleratore, comprendendo il ruolo fondamentale di avere soluzioni di sicurezza complete e aggiornate.

Tra le priorità aziendali, subito dopo la sicurezza, troviamo la digitalizzazione degli asset e dei processi: sono tante le organizzazioni che hanno investito su iniziative per la trasformazione digitale, mettendo al primo posto l’innovazione. Sale la preoccupazione per la trasformazione digitale e le aziende puntano a modernizzare flussi e risorse.

Resta preoccupante il dato riguardante il gap di skill per effettuare una vera e propria trasformazione digitale. L’assenza di talenti è la barriera principale che impedisce la digitalizzazione e le aziende non investono abbastanza nel training di skill dei propri dipendenti. Come sottolinea Red Hat nel suo report, la digitalizzazione è fatta da persone e dai loro talenti: quando ci sono mancanze in questo senso, la trasformazione non può avvenire in tempi brevi.

Per eccellere nella digitalizzazione occorre ottenere sempre più informazioni dai dati, l’unico mezzo in grado di guidare la trasformazione. Ne è convinta la maggioranza dei manager aziendali e lo conferma la ricerca di Red Hat: se si vogliono prendere delle decisioni che influenzino in maniera positiva la crescita aziendale, è necessario analizzare i dati per ricavare le informazioni chiave.