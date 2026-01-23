Il sistema pubblico italiano mette sul piatto 300 milioni di euro per rafforzare la presenza delle imprese nazionali negli Stati Uniti, secondo mercato di esportazione del Paese e primo al di fuori dell'Unione europea. La Misura Stati Uniti, lanciata da Simest, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti specializzata nell'internazionalizzazione, combina partecipazioni azionarie dirette e finanza agevolata per sostenere investimenti e sviluppo commerciale oltreoceano. L'iniziativa si inserisce nel Piano d'azione per l'export promosso dal ministero degli Affari Esteri e attinge sia a risorse proprie di Simest sia al Fondo 394, gestito in convenzione con la Farnesina.

La scelta di concentrare risorse significative sul mercato statunitense rivela una strategia di consolidamento della presenza italiana in un contesto dove la competizione globale si è intensificata. Mentre altre economie europee riducono l'esposizione verso gli Usa in favore di mercati asiatici emergenti, Roma punta a stabilizzare le posizioni acquisite dalle imprese nazionali in un mercato maturo, ma caratterizzato da barriere all'ingresso elevate e costi operativi crescenti. La dotazione da 300 milioni rappresenta un segnale politico oltre che economico, in un momento in cui le tensioni commerciali transatlantiche potrebbero riacutizzarsi.

La struttura finanziaria dell'iniziativa prevede una divisione netta delle risorse. Oltre 100 milioni di euro sono destinati a interventi in equity nel capitale di controllate statunitensi di aziende italiane, facilitando sia l'insediamento diretto sia la costituzione di joint venture con partner locali. Una quota di questi fondi è riservata specificamente a startup e piccole e medie imprese innovative, segmento spesso penalizzato nell'accesso ai mercati extraeuropei per mancanza di massa critica finanziaria.

I restanti 200 milioni prendono la forma di finanza agevolata tramite il Fondo 394, con condizioni pensate per adattarsi alle specificità del mercato americano. Tra le novità più rilevanti figura una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10% dell'intervento complessivo, elemento che riduce l'esposizione finanziaria delle imprese in fase di espansione. L'incremento al 50% della quota erogata in anticipo rispetto agli standard europei riflette la necessità di fronteggiare i tempi lunghi e i costi elevati dell'insediamento negli Stati Uniti, dove le spese legali, fiscali e immobiliari possono assorbire rapidamente le disponibilità iniziali.

La durata dei finanziamenti può estendersi fino a otto anni, contro i cinque-sei tipici di strumenti analoghi rivolti ad altri mercati. Questa flessibilità temporale riconosce implicitamente che il break-even negli USA richiede orizzonti più lunghi rispetto ad altre giurisdizioni, considerando la complessità normativa federale e statale, le dinamiche sindacali e la necessità di costruire reti commerciali solide. Tuttavia, l'assenza di dettagli sui tassi applicati e sulle garanzie richieste lascia margini di ambiguità sulla reale convenienza rispetto a soluzioni di mercato, specie per imprese di dimensioni medio-grandi con accesso autonomo al credito bancario.

L'iniziativa si colloca all'interno del cosiddetto Sistema Italia, l'ecosistema pubblico coordinato dalla Farnesina che comprende Cassa depositi e prestiti, Sace, Simest e Ice-Agenzia per la promozione all'estero. Questa architettura istituzionale mira a evitare la frammentazione degli interventi, problema storico del sostegno pubblico all'export italiano, ma fa anche sorgere dubbi sulla sovrapposizione di competenze e sull'efficienza nell'allocare risorse. La presenza di quattro attori pubblici con mandati parzialmente sovrapposti rischia di generare inefficienze burocratiche e tempi di risposta inadeguati rispetto alla velocità richiesta dai mercati globali.

Dal punto di vista strategico, la concentrazione sugli Stati Uniti appare coerente con i dati commerciali: il Paese rappresenta un mercato da oltre 60 miliardi di euro di export italiano annuo, principalmente nei settori moda, meccanica, alimentare e farmaceutica. Tuttavia, la penetrazione delle imprese italiane resta inferiore a quella di competitor europei come Germania e Francia, che hanno sviluppato reti distributive e produttive più capillari. La Misura Stati Uniti intende colmare questo gap strutturale, ma l'efficacia dipenderà dalla capacità di selezionare progetti con reale potenziale di crescita sostenibile, evitando la dispersione di risorse pubbliche in iniziative sottocapitalizzate o prive di differenziazione competitiva.

Resta da valutare se 300 milioni siano sufficienti per generare un impatto significativo in un mercato delle dimensioni degli Stati Uniti, dove i competitor dispongono di strumenti di sostegno pubblico ben più generosi e di ecosistemi finanziari privati incomparabilmente più sviluppati. La sfida per Simest sarà dimostrare che l'intervento pubblico può realmente accelerare la crescita delle imprese italiane oltreoceano, senza creare distorsioni competitive o fenomeni di moral hazard che premiano strategie espansive poco prudenti a spese del contribuente.