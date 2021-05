Presentati come l’evoluzione delle soluzioni di collaborazione, gli Smart Canvas sono un set di nuove funzionalità per Documenti, Fogli e Presentazioni che promettono di renderli più flessibili, interattivi e intelligenti.

Nuove funzionalità collaborative

Praticamente tutte le novità introdotte da Smart Canvas sono finalizzate a favorire la collaborazione interattiva sulle principali App di Workspace, sono tre le principali novità:

Gli smart chip in Documenti permettono di accedere a una lista rapida di file consigliati, persone e riunioni che si possono includere nel progetto. Digitando il carattere @ nel documento avremo accesso alla lista. Oggi è già presente anche in Italia la funzionalità che permette di includere le persone, che verrà estesa. Nei prossimi mesi Workspace prevede ri integrare gli smart chip anche in Fogli.

Le checklist permetteranno agli utenti di assegnare i compiti alle persone dall’interno di Documenti; è prevista un’integrazione con Google Tasks in un prossimo futuro.

Nuovi modelli di tabella, sempre in Documenti, permettono per esempio di creare tabelle per raccogliere voti o impressioni dai team di lavoro. Le tabelle per il tracciamento dei progetti consentiranno una visione agile degli obiettivi. Inoltre un nuovo formato di documento permetterà di prendere appunti durante le riunioni, importando direttamente da un invito di Calendar le informazioni fondamentali.

Queste prime novità mostrano in modo piuttosto chiaro la nuova vocazione di Workspace, finalizzata più alla collaborazione che alla semplice creazione di documenti. In particolare quello che risalta è l’interconnessione fra le diverse App di Workspace, di cui effettivamente si sente la mancanza. Insomma, le informazioni interne a un’organizzazione di Workspace sembrano destinate a diventare più fruibili, condivisibili e riutilizzabili grazie a una maggiore permeabilità fra le diverse applicazioni.

Creare progetti, non solo documenti

L’altro aspetto fondamentale è un’evoluzione delle funzionalità verso la collaborazione. In particolare Documenti sembra essere il prodotto destinato a cambiare di più in questa prima fase. Molti degli Smart Chip presenti in Smart Canvas sono stati dimostrati proprio in Documenti e costituiscono sostanzialmente blocchi prefabbricati che aiutano a creare strumenti di interazione fra i diversi membri del team.

Lo dimostra in particolare il nuovo formato Pageless, letteralmente “senza pagine” in Documenti, che permette di visualizzare un documento come una superficie continua, rendendo più fruibile il contenuto su schermi di diverso tipo e permettendo di lavorare con oggetti complessi senza preoccuparsi delle dimensioni.

Sempre in quest’ottica Fogli si arricchisce di una nuova visualizzazione, che ricorda da vicino un diagramma di Gantt rende più leggibili le timeline, permettendo diversi tipi di visualizzazione dei dati.

Facilitare la connessione fra le persone

Sempre seguendo l’idea di base di semplificare le conversazioni e il dialogo diretto fra le persone, anche Meet riceverà diversi aggiornamenti.

Già da oggi è possibile presentare direttamente in Google Meet un Documento, Foglio o Presentazione a cui stiamo lavorando con il nostro team, creando istantaneamente una chiamata di gruppo. In autunno questa funzionalità verrà estesa, portando direttamente Meet all’interno delle App. In pratica sarà possibile chiamare immediatamente, e visualizzare in una barra laterale, le persone che stanno collaborando con noi a un file.

Tutto questo mentre un recente redesign di Meet riorganizza gli spazi, lasciandone di più per vedere le persone, permette di fissare i materiali e in generale di personalizzare l’esperienza.

Infine, la possibilità di creare e modificare direttamente dalla riunione di Meet Fogli e Presentazioni, già disponibile via browser, sarà estesa anche alle Applicazioni.

Nel post ufficiale che presenta tutte le novità si parla anche della possibilità di attivare sottotitoli in tempo reale per i meeting, per facilitare anche quelli internazionali, ma al momento fra le lingue supportate non si trova l’italiano e non è chiaro se questa feature verrà attivata anche nella nostra zona in tempi brevi.

Lavorare in modo intelligente

Le novità presentate non si limitano alle funzionalità strettamente legate a Smart Canvas. Anche sul fronte della semplificazione dei flussi di lavoro gli sviluppatori si stanno muovendo per rendere Workspace sempre più facilitante nei processi. In particolare in questo caso troviamo alcune nuove funzionalità di scrittura assistita per Documenti e nuove funzionalità di Analisi assistita per Fogli, che si aggiungono a quelle già presenti.