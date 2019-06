Smau Bologna, da oggi si parla di innovazione

Ci sono oltre 120 speaker nazionali e internazionali, 50 startup e imprese digital, 50 laboratori e numerosi centri di Ricerca dell’Emilia-Romagna all’edizione 2019 di Smau Bologna. Apre oggi, presso il Padiglione 33 di Bologna Fiere, Smau Bologna R2B, l’evento promosso dalla Regione Emilia-Romagna e BolognaFiere, realizzato in collaborazione con ART-ER, società regionale per l’innovazione del […]

Ci sono oltre 120 speaker nazionali e internazionali, 50 startup e imprese digital, 50 laboratori e numerosi centri di Ricerca dell’Emilia-Romagna all’edizione 2019 di Smau Bologna. Apre oggi, presso il Padiglione 33 di Bologna Fiere, Smau Bologna R2B, l’evento promosso dalla Regione Emilia-Romagna e BolognaFiere, realizzato in collaborazione con ART-ER, società regionale per l’innovazione del territorio, nata dalla fusione di ASTER e ERVET e Smau.

Nei due giorni ci saranno tanti workshop ed eventi anche per incentivare un aggiornamento professionale sugli argomenti che stanno più a cuore l’innovazione. Come spiega l’organizzazione, i focus puntano su Open Innovation, Intelligenza Artificiale e Big Data, ai quali verranno dedicati appuntamenti specifici. Speaker internazionali, analisti, docenti e tutti i massimi esperti di Intelligenza Artificiale e Big Data si alterneranno nelle 10 sale e arene, per parlare di collaborazione tra mondo accademico e imprese e presentare i principali investimenti regionali nelle infrastrutture di ricerca e le politiche europee a sostegno delle imprese.

Non a caso, quella di quest’anno sarà un’edizione molto orientata all’incontro tra startup, aziende e contesti digitali, con l’intento di far nascere nuove collaborazioni e progetti volti all’innovazione. Tra i nomi presenti, Dompé, QVC, Sirti, che approfitteranno dell’occasione per coinvolgere i giovani e delineare le iniziative di sviluppo a loro supporto, anche finalizzate ad un ingresso lavorativo. Ma non solo: racconteranno le loro esperienze Amadori, Barilla, Cisco, Camst e Kaeser Italia. Tra gli ospiti Plug and Play, Mindsetter, Fondazione Golinelli con l’incubatore G-Factor e molti altri.

Ma non solo buoni propositi: la kermesse di Smau Bologna R2B sarà il luogo migliore dove il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenteranno tutte le misure e gli incentivi a sostegno di imprese e startup, senza le quali tutto sarebbe più difficile.