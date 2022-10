La società di sicurezza informatica Swascan (parte del polo cyber di Tinexta Group) ha annunciato una nuova partnership tecnologica con Bitdefender, tra i principali fornitori europei nell’ambito della cybersecurity, che permette all’azienda di offrire ai propri clienti un servizio SOC (Security Operation Center) ancor più evoluto. L’accordo ha l’obbiettivo di unire l’esperienza di Swascan nell’ambito dei SOC (l’azienda è certificata Iso 27001 e 9001) con la competenza di Bitdefender nei settori della protezione degli endpoint, sicurezza cloud, software antivirus e protezione IoT.

Negli ultimi anni l’attenzione alle problematiche legate alla sicurezza informatica si è estesa dalle aziende più grandi anche a quelle di medie dimensioni e alle PMI; per affrontare le nuove sfide bisogna però proporre soluzioni efficaci e scalabili. Questo è il target di Swascan, il cui lavoro è stato riconosciuto e premiato da Bitdefender scegliendo l’azienda come partner strategico.

Emilio Roman, SVP, Global Sales & Channels, Enterprise WW Sales & Marketing di Bitdefender

Emilio Roman, SVP, Global Sales & Channels, Enterprise WW Sales & Marketing di Bitdefender, ha dichiarato “Siamo certi di aver trovato un partner ideale che, grazie alla profonda conoscenza del suo portfolio di clienti e servizi, sarà in grado di aiutarci a posizionare con maggior incisività Bitdefender sul mercato medium/enterprise. Siamo convinti che anche il canale beneficerà del nostro approccio sinergico e che i clienti potranno più facilmente affidarsi all’efficacia delle soluzioni Bitdefender, grazie all’efficiente supporto dei servizi di Swascan”.

Fulvio Fabi, National Channel Manager Italia di Bitdefender ha aggiunto: “All’interno delle nostre tipologie di partnership, il passaggio a Livello Gold per Swascan è il riconoscimento dell’ottimo lavoro fatto negli ultimi mesi. La loro attenzione al mondo della cybersecurity è sempre stata elevata, così come la capacità di identificare le esigenze delle aziende che richiedono la loro esperienza. Siamo assolutamente convinti che la partnership con Swascan ci permetterà non solo di diffondere maggiormente la cultura della sicurezza informatica nelle aziende italiane, ma anche soprattutto di far comprendere quanto sia importante tutelare il proprio business dalle minacce informatiche”.

Il servizio di Managed Detection and Response di Swascan è in valutazione come proposta “aggiuntiva” per alcune future richieste da parte di clienti sensibili che necessitano di tempi di risposta efficienti. I servizi SOC sono basati anche sulla tecnologia Swascan; l’obiettivo dell’azienda è quello di estendere e migliorare i servizi SOC per offrire insieme a Bitdefender una proposta ancora più forte e completa.