Softpi porta in Italia Relution per il Mobile Management

La piattaforma di enterprise mobility che vuole incentivare l'uso di app smartphone per il business arriva sul nostro mercato tramite il distributore radicato in Italia

Softpi, nell’ottica di ampliare ulteriormente il portfolio di soluzioni dedicate al mercato enterprise, ha annunciato la distribuzione in Italia di Relution, piattaforma di Mobility Management. Relution promette alle aziende, così come alle divisioni IT, di gestire in modo integrato i dispositivi e le applicazioni utili allo sviluppo del business.

Tutto ciò, al fine di garantirne la sicurezza, ottenerne un controllo puntuale e raggiungere un livello di produttività in continua crescita. In calce all’accordo raggiunto, Andrea Querci, Presidente di Softpi Italia, ha dichiarato: «Distribuire una soluzione completa come Relution rappresenta per noi una grande opportunità: possiamo infatti aggiungere alla nostra offerta, peraltro già ampia, un prodotto appartenente a un mercato ancora in crescita».

«Siamo convinti di ottenere grandi risultati, considerando la qualità eccezionale del prodotto e un mercato come quello dei dispositivi mobili, degli smartphone e dei tablet che è in continuo fermento. Relution è una soluzione estremamente valida che proponiamo ai nostri partner, sia a quelli che sviluppano applicazioni, sia a quelli che propongono infrastrutture».

Relution si articola in tre servizi e tecnologie principali: Mobile Device Management (MDM), Mobile App Management (MAM) ed Enterprise App Store. La prima è centrale nell’ambito della piattaforma e permette di gestire da remoto il ciclo di vita dei dispositivi: le dashboard intuitive e di facile utilizzo permettono agli amministratori di avere un quadro completo del parco di device e di applicare ad essi le policy aziendali, inoltrare notifiche, installare app autorizzate, distribuire in modalità OTA configurazioni standardizzate, configurare regole di condivisione e molto altro.

Grazie al Mobile App Management, le aziende possono invece agire a livello applicativo, gestendo tutto il ciclo di vita delle proprie applicazioni, raccogliendo i feedback, aggiungendo sviluppatori e pubblicando le app sull’Enterprise App Store.

«Oggi le aziende considerano gli smartphone e i tablet come fondamentali strumenti di lavoro» ha dichiarato Moritz Mahlmann, Senior Sales Manager di Relution. «Per questo, un’attività di Mobility Management è insostituibile, sia per garantire la produttività di tutti i collaboratori, sia per la sicurezza dei dati e delle applicazioni aziendali».