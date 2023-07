Sophos ha annunciato Managed Detection and Response MDR for Microsoft Defender, una nuova soluzione di risposta alle minacce per le aziende che usano Microsoft Security.

Pixabay

La soluzione estende Sophos MDR e garantisce protezione 24/7 all’intera suite di Microsoft Security per endpoint, SIEM, identità e cloud contro violazioni di dati, ransomware e attacchi di tipo active adversary. MDR for Microsoft Defender raccoglie i dati di telemetria da diversi tool di Microsoft Security come Identity Protection, Sentinel e Defender for Cloud, li integra e li contestualizza per offrire protezione completa e continua anche contro attacchi più avanzati e pericolosi.

La soluzione di Sophos aggiunge un livello di sicurezza ulteriore con X-Ops, l’unità di threat intelligence composta da centinaia di analisti, specialisti in minacce, tecnici di pronto intervento, data scientist e altre figure specializzate.

“La tecnologia da sola non è sufficiente a bloccare i cyberattacchi, come dimostrato dai casi gestiti dal nostro team di Incident response” ha dichiarato Raja Patel, Vicepresidente Senior di Prodotti e Servizi Gestiti presso Sophos. “I criminali informatici sono estremamente aggressivi, pertanto le aziende necessitano di un livello di sicurezza gestito da un team di esperti con competenze specifiche che garantisca protezione contro gli attacchi informatici più avanzati in modo rapido e preciso”.

Le capacità di Sophos MDR, già usate da più di 17.000 clienti in tutto il mondo, si specializzano nella suite di Microsoft Security per offrire alle imprese una dashboard semplice da consultare e con dati sempre aggiornati sugli alert di sistema.

Credits: Sophos

La nuova soluzione di Sophos aiuta le imprese a sfruttare al meglio i sistemi che hanno già a disposizione, correlando i dati provenienti da diverse sorgenti e definendo delle azioni correttive contro le minacce. Invece di sostituire le tecnologie esistenti, spiega Patel, MDR massimizza il valore delle implementazioni già esistenti assicurando piena protezione all’infrastruttura e sollevando i team di sicurezza interni da numerose attività.

“Spesso non si tratta di un problema di soluzioni tecnologiche inadeguate o insufficienti, bensì di risorse e competenze. La maggior parte dei team IT e di sicurezza è generalmente sovraccarica di lavoro e non riesce a valutare e affrontare il diluvio quotidiano di allarmi e problemi per ottenere la protezione promessa dagli investimenti compiuti a favore della sicurezza” ha affermato Frank Dickson, Group Vice President della Security and Trust research practice di IDC.

Sophos MDR for Microsoft Defender è già disponibile per tutti i clienti Sophos MDR Essentials che utilizzano tecnologie di sicurezza comprese nelle licenze Microsoft 365 E3 ed E5.