Area Science Park, UniCredit e Fondazione Comunica hanno inaugurato la quarta edizione di Startup Marathon, il contest pensato per premiare e sostenere le migliori startup, PMI innovative e spin-off universitari d’Italia.

Pixabay

L’obiettivo è avviare collaborazioni tra le imprese e il network di investitori nazionali e internazionali, oltre a valorizzare le competenze del territorio per creare valore aggiunto per tutto il Paese. Non per ultimo, l’iniziativa mira a rafforzare l’ecosistema delle organizzazioni italiane per favorire lo sviluppo d’impresa.

Il bando di iscrizione è aperto fino al 24 settembre ed è dedicato a incubatori e acceleratori d’impresa che possono candidare fino a due realtà innovative. Le organizzazioni selezionate presenteranno il loro pitch in occasione dello Startup Marathon Digital Day previsto per il 27 ottobre, di fronte a una platea di investitori e imprenditori.

“Sono trascorsi undici anni dall’entrata in vigore della legge Passera, che ha riconosciuto le startup innovative nell’ordinamento italiano” ha spiegato Roberto Pillon, responsabile dell’ufficio Generazione d’impresa di Area Science Park. “In questi anni molto è stato fatto per sostenere l’innovazione nel nostro Paese, ma è uno sforzo che deve continuare per colmare il gap nei confronti delle altre economie più avanzate, che resta ancora notevole. Iniziative come Startup Marathon vanno esattamente in questa direzione, permettendo agli ecosistemi innovativi nazionali di fare rete e mettere a sistema le eccellenze diffuse sui territori”.

Pexels

I premi della Startup Marathon

Durante l’evento verranno nominate 10 realtà finaliste che si sfideranno il 14 novembre a Verona, in occasione del primo evento in presenza dell’iniziativa.

L’azienda vincitrice parteciperà all’edizione 2024 del programma di accelerazione UniCredit Start Lab e verrà preselezionata per prendere parte all’evento Primo Innovare. La seconda e la terza classificata, invece, saranno tra le realtà preselezionate per prendere parte al CES di Las Vegas.

È previsto inoltre un premio per la realtà la cui composizione sociale sia a maggioranza femminile; la vincitrice sarà tra le preselezionate per prendere parte al programma di internazionalizzazione Prospera Women.

Attiva dal 2020, l’iniziativa Startup Marathon negli anni ha premiato aziende attive nei settori dell’intelligenza artificiale, della diagnostica, dell’IoT e della sostenibilità. Tra le realtà di spicco delle passate edizioni ci sono CAEmate con un software per la manutenzione predittiva delle infrastrutture; Aisent, realtà fornitrice di servizi basati su IA e computer vision; M2Test, spin-off dell’Università di Trieste, col merito di aver creato un sistema innovativo per la diagnosi dell’osteoporosi.