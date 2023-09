Smau, piattaforma che supporta le startup e le connette con le principali aziende italiane, ha svelato le realtà protagoniste di Startup Safari, l’evento pensato per rispondere ai bisogni di innovazione delle organizzazioni.

Pexels

L’obiettivo è individuare le soluzioni più in linea con le loro esigenze tra 150 startup che presenzieranno al MiCo Lab di FieraMilanoCity il 18 e 19 ottobre, in occasione di Smau Milano.

Quest’anno Startup Safari propone soluzioni per gli ambiti dell’economia circolare e del riutilizzo degli scarti di produzione, dell’efficientamento energetico, della manutenzione predittiva degli impianti, della salute e sicurezza dei lavoratori, dei servizi per il welfare aziendale, della gestione delle flotte aziendali, del customer engagement e digitalizzazione della customer journey, dell’IoT e sensoristica per le città intelligenti e non per ultimo dell’intelligenza artificiale.

Le startup innovative a Startup Safari

Tra le soluzioni per il settore HR le imprese potranno incontrare Cliwell, piattaforma che misura il benessere aziendale, e Be My Hero, un’app che mette in contatto gli “heroes”, figure disponibili per il babysitting o l’animazione, con le famiglie che cercano questi servizi. Si segnala poi Blumit, una piattaforma per il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di infortuni sul lavoro che automatizza la gestione degli eventi.

Pexels

Per quanto riguarda il settore della mobilità, le aziende potranno conoscere HMDrive, soluzione a base di realtà aumentata per l’allenamento dei piloti di auto professionisti e non, e ParkForFun, piattaforma digitale per prenotare parcheggi vicino a eventi o manifestazioni.

Nel settore dell’industria spiccano le soluzioni volte a supportare le aziende nel loro percorso di sostenibilità. Tra esse c’è il sistema di HIRO Robotics per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti elettronici, o anche Cargoful che fornisce ai propri clienti una torre di controllo digitale per monitorare lo stato dei propri ordini e ottimizzare le consegne.

Spicca anche Eso Recycling, una soluzione che trasforma vecchie scarpe da jogging, camere d’aria, palline da tennis e copertoni di biciclette in pavimentazioni per piste di atletica e parchi giochi per bambini. Si aggiungono anche Sfridoo, un’app che mette in contatto chi produce scarti di lavorazione e chi li potrebbe usare, e i circuiti elettronici autonomi senza batteria di Luna Geber Engineering SRL.

Nel settore agrifood le imprese potranno incontrare FRM che sviluppa impianti in vertical farm per la produzione di piante in aeroponica ad alta pressione, e Livegreen, il primo produttore italiano di spirulina biologica di alta qualità.

Pexels

In ambito smart communities ci saranno Whap, il portale che genera mappe validate del rischio archeologico tramite machine learning, e Aura System, un sistema in grado di realizzare che realizza pareti verdi traspiranti per la purificazione dell’aria domestica e l’abbattimento dell’anidride carbonica. A essi si aggiunge anche CityZ, startup che fornisce sensori adesivi intelligenti per rendere smart le aree parcheggio.

Nel mondo delle vendite e dei viaggi troveremo Travel Verse, una realtà che offre alle aziende turistiche la possibilità di vendere pacchetti viaggio arricchiti dalla realtà virtuale, e Ulisses, una startup che ha realizzato un’appilcazione per digitalizzare le principali attività del diportista.

Non mancano poi le soluzioni per il settore fintech, come il metodo di pagamento, autenticazione e firma digitale basato su voce di VoiceMe, o Notarify, soluzione che utilizza la tecnologia blockchain per garantire la sicurezza di documenti e transazioni.

Per quanto riguarda il settore ICT, le imprese potranno conoscere Ancharia, un software per la cybersicurezza delle aziende basato su Open Source Intelligence, e Cshark, realtà attiva anche nel settore aerospaziale che ha sviluppato e brevettato un metalinguaggio per IA e un “nano satellite” già messo alla prova da Space X.

Pixabay

“È un momento cruciale per l’intero ecosistema dell’innovazione: le aziende guardano sempre più alla sinergia con le startup come chiave per rispondere ai propri fabbisogni di innovazione” ha affermato Valentina Sorgato, Amministratore Delegato di Smau. “Le barriere che un tempo frenavano questa interazione stanno cedendo oggi il passo a nuovi modelli di collaborazione, che grazie all’innovazione aperta consentono di avviare progetti di innovazione che traggono beneficio anche dall’esperienza già realizzata da parte di altre imprese. E in questo gli Startup Safari rivestono un ruolo fondamentale: sono lo strumento con cui si danno risposte alle necessità di innovazione delle aziende“.