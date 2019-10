Stratasys presenta i materiali production-grade per la stampa 3D

Nuove termoplastiche ad alte prestazioni per parti e attrezzaggi stampati in 3D capaci di soddisfare i complessi requisiti di produzione del settore automobilistico e di quello aerospaziale

Stratasys, per dare risposta alle crescenti richieste di ingegneri e progettisti di attrezzaggi e parti personalizzate production-grade in 3D, ha presentato nuove termoplastiche FDM resistenti alle temperature, agli agenti chimici e all’usura del tempo.

I materiali sono l’Antero 840CN03 per la stampante 3D Stratasys Fortus F900 e il Diran 410MF07 e l’ABS-ESD7 per la stampante 3D Stratasys F370 3D. Ognuno di questi è in grado di soddisfare i requisiti delle applicazioni di produzione in settori come quello automobilistico e aerospaziale, per la progettazione di maschere e supporti, attrezzaggi, prototipi e parti di produzione avanzate stampati in 3D.

Sviluppato per la stampante 3D F900, l’Antero 840CN03 è il secondo polimero a base PEKK ora offerto da Stratasys all’interno della gamma di polimeri ad alte prestazioni brevettati Antero, sfruttando la tecnologia Kepstan PEKK di Arkema, fornitore di Stratasys.

Antero è formulato per la produzione di attrezzaggi e componenti altamente personalizzati con prestazioni statico-dissipative (ESD) omogenee e per la stampa di parti resistenti all’usura, come pure alle alte temperature e agli agenti chimici con degassamento ultra-basso.

Adatto per applicazioni aerospaziali e industriali, il nuovo materiale con proprietà ESD è in grado di creare parti robuste ma leggere, utilizzate in telai, pannelli e componenti. Questo viene impiegato anche dalla Stratasys Direct Manufacturing, la divisione di produzione per conto terzi dell’azienda, nell’ambito di un’ampia offerta di materiali.

«La produzione di veicoli spaziali pone sfide importanti in termini di materiali per lo sviluppo di parti dotate degli attributi idonei» ha dichiarato Brian Kaplun, Senior Manager for Advanced Manufacturing, Lockheed Martin Space.

«Una di queste sfide consiste nell’ottenere, tra le altre caratteristiche fisiche e meccaniche, proprietà ESD o di dissipazione elettrostatica idonee. L’Antero ESD di Stratasys soddisfa le nostre esigenze di degassamento e di dissipazione elettrostatica in un materiale per la fabbricazione additiva robusto ma leggero».

Costruito per applicazioni di attrezzaggio estremamente durevoli, il Diran è un materiale a base di nylon formulato da Stratasys, per la stampante Stratasys F370. Questa nuova termoplastica FDM offre ai produttori robustezza e basso grado di frizione, insieme a resistenza agli agenti chimici a base di idrocarburi e alla capacità di ottenere superfici lisce con un basso attrito allo scorrimento.