La tecnologia procede spedita verso il futuro e spesso il business fatica a tenere il passo. Le opportunità sul mercato sono innumerevoli, ma non è semplice individuare la strategia giusta per realizzare gli obiettivi e imporre la propria presenza sul mercato.

Thoughtworks, azienda di consulenza, ha pubblicato Looking Glass, una guida per aiutare le imprese a individuare i migliori trend da seguire in base alla loro attività e agli obiettivi di business. L’azienda ha individuato 6 punti d’attenzione che corrispondono ognuno a un’evoluzione tecnologica in atto, dando indicazioni su come approcciarsi al cambiamento e su quali tendenze puntare.

Platform as product

Spesso le piattaforme interne vengono considerate con un software pronto all’uso e non come un insieme complesso di servizi e strumenti. La piattaforma di business gioca un ruolo fondamentale nel fornire valore all’impresa; per questo motivo devono essere pensate in modo da fornire agli utenti interni tutti gli strumenti di cui hanno bisogno.

Per “utenti interni” si intendono gli sviluppatori che usano la piattaforma. Essi, in questo caso, vanno trattati come clienti: la piattaforma, a loro uso e consumo, va quindi sviluppata sulla base delle loro esigenze. Non solo: come ogni prodotto che si rispetti, deve essere sottoposta ad aggiornamenti ed evolutive periodici in risposta ai feedback degli sviluppatori.

Le sfide di sicurezza e privacy

La rapida evoluzione della tecnologia ha portato anche diverse conseguenze negative, in particolare per la sicurezza degli utenti. I consumatori sono preoccupati per la privacy dei propri dati e stanno diventando sempre più sensibili sull’argomento.

Le imprese dovrebbero investire su pratiche di sicurezza e per la protezione dei dati che assicurino un adeguato livello di privacy. Gli utenti hanno bisogno di potersi fidare delle aziende e chiedono anche trasparenza nei contratti e nelle comunicazioni. I business devono rispondere a queste richieste rafforzando i propri sistemi di sicurezza e rispettando le normative vigenti.

Metaverso: le nuove frontiere della tecnologia per il business

La nuova frontiera delle interazioni digitali è il metaverso: gli utenti sono sempre più interessati a spostarsi nel mondo virtuale e molti business stanno seguendo questo trend trasferendo i propri servizi.

Ad attirare i consumatori nel metaverso è la possibilità di vivere un’esperienza nuova, più immersiva, dove poter essere una versione diversa di sé. È proprio su questa idea che le imprese dovrebbero orientare i propri obiettivi, individuando nuove modalità di connessione coi propri utenti e puntando su tecnologie come la realtà aumentata e virtuale. Cartelloni pubblicitari virtuali o eventi organizzati nel metaverso sono solo due esempi di come le imprese possono sfruttare queste tecnologie.

Le imprese manifatturiere, per esempio, possono sfruttare i vantaggi del metaverso durante il training dei dipendenti, realizzando copie digitali dei macchinari sulle quale esercitarsi. I cosiddetti “gemelli digitali” servono anche per il monitoraggio della catena produttiva e per individuare eventuali punti critici sui quali agire.

Il Web3

Molte imprese considerano il Web3 semplicemente come un sinonimo di criptovalute, NFT e in generale tecnologia di blockchain. La verità è che dietro la terza generazione del World Wide Web c’è il concetto fondamentale di decentralizzazione che, tra le altre cose, comporta una democratizzazione delle risorse.

Sebbene i vantaggi e gli svantaggi del Web3 siano oggetto di discussioni accese, le imprese possono trarre vantaggio da questa tecnologia emergente per potenziare il proprio business. Gli utenti sono attirati dal maggiore controllo sulla propria identità e sui propri dati. Gli aspetti di sicurezza legati alla blockchain offrono alle imprese nuovi modi per salvaguardare la privacy dei propri clienti, ottenendo di conseguenza maggiore fiducia.

Le imprese dovrebbero comunque fare attenzione alle implicazioni del Web3 e individuare solo quei trend che possono davvero portare un vantaggio competitivo.

Tecnologia per la sostenibilità del business

Il tema della crisi climatica è tra i più sentiti dell’ultimo anno. I consumatori scelgono con cura le imprese a cui rivolgersi considerando anche il loro impegno per la lotta al cambiamento climatico.

I business dovrebbero puntare su soluzioni che riducano la loro impronta ecologica, allineandosi ai valori ricercati dagli utenti. Dimostrarsi proattivi nell’ambito della sostenibilità fa la differenza, soprattutto in questo momento di transizione in cui c’è molta confusione su come ridurre l’impatto ambientale delle aziende.

Molte imprese non considerano ancora la sostenibilità ambientale tra le priorità: anticipare i bisogni dei consumatori e farsi trovare pronti è un fattore fondamentale per avere successo.

L’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e il machine learning hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni; il 2022, in particolare, è stato un anno ricco di grandi innovazioni nel settore, soprattutto per quanto riguarda l’IA generativa.

Ignorare l’impatto che l’intelligenza artificiale ha sul business significa rimanere nel passato e perdere il proprio vantaggio sul mercato. L’IA è diventata molto più accessibile di un tempo: le imprese devono aggiornare i propri sistemi se vogliono generare valore e ridurre i costi di gestione. L’intelligenza artificiale è in grado di rispondere ormai a ogni esigenza del business: per questo le aziende devono puntare sull’integrazione di questa tecnologia nei loro sistemi e moltiplicare le opportunità sul mercato.

A seconda dei propri obiettivi, le imprese devono valutare quali trend seguire. Ognuna di queste tendenze può assumere un ruolo centrale e impattare positivamente sul futuro dell’azienda. La chiave per il successo è riuscire ad anticipare l’innovazione ed essere i portavoce del cambiamento tecnologico.