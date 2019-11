Supplean: offerta e domanda di servizi per uffici in un clic

Supplean è una startup italiana nata dall’idea di tre giovani imprenditori di Udine per offrire una guida smart al mondo del Facility Management, permettendo di individuare facilmente e in fretta i servizi aziendali che servono a rendere l’ambiente di lavoro più confortevole, produttivo e a misura d’uomo. La sua innovativa piattaforma digitale B2B sembra avere […]

Supplean è una startup italiana nata dall’idea di tre giovani imprenditori di Udine per offrire una guida smart al mondo del Facility Management, permettendo di individuare facilmente e in fretta i servizi aziendali che servono a rendere l’ambiente di lavoro più confortevole, produttivo e a misura d’uomo.

La sua innovativa piattaforma digitale B2B sembra avere le carte in regola per diventare in brevissimo tempo un valido supporto per le figure decisionali aziendali in un’ampia serie di situazioni e posizioni: dal Facility Manager al responsabile ufficio acquisti, passando per il direttore delle risorse umane sino al Marketing Manager.

Le aziende che forniscono servizi agli uffici devono incrementare il proprio livello di complessità e ciò si concretizza sia nella selezione dei fornitori sia nel rispettare i vincoli di certificazione e di conformità normativa.

È in questo passaggio che si inserisce Supplean, mettendo a disposizione delle aziende una piattaforma, unica nel panorama digitale, che offre vantaggi esclusivi per le imprese di ogni dimensione e per i loro fornitori.

Il concetto e la filosofia che guida Supplean è quello della “directory” specializzata, in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta di servizi di Facility Management.

Il tutto tramite un’interfaccia leggera che permette di eseguire ricerche di fornitori secondo le categorie richieste e per aree geografiche. Numerose le categorie già presenti nel database, a cui se ne aggiungeranno presto molte altre: ICT, logistica, forniture per ufficio, realizzazione d’impianti, edilizia, manutenzioni, flotta aziendale, vigilanza, ristorazione, vending machine, gestione del verde, lavanderia rifiuti e pulizie.

Come il Facility Management migliora l’azienda

La qualità dell’ambiente di lavoro ha un forte impatto sulla produttività e sulla soddisfazione personale, che si traduce in una maggiore efficienza.

Ormai le aziende non possono più limitarsi a offrire al proprio personale solo i servizi di base, ma deve ampliarli, per esempio con corsi di yoga o di mindfulness, permettendo di vivere le ore di lavoro nel modo migliore, rendendole allo stesso tempo più efficienti. Ciò comporta anche il rischio di una maggiore complessità e la necessità di allocare risorse specifiche.

Supplean risponde a questa esigenza facendo incontrare aziende e fornitori sin dalla primissima ricerca.

Oltre il 64% delle aziende oggi esternalizza il Facility Management e spesso ricerca questi servizi su Google, senza però realmente individuare il fornitore migliore per le proprie esigenze.

Supplean offre, invece, una piattaforma che permette di trovare esattamente ciò di cui l’azienda ha bisogno, fornendo anche le relative e importantissime informazioni reputazionali.

Inoltre, Supplean è un canale privilegiato anche per i fornitori, permettendo loro entrare in contatto con nuovi clienti in tutta Italia. Il servizio è disponibile gratuitamente sia per i fornitori sia per le aziende acquirenti, ma sono previste formule di abbonamento per avere accesso ai servizi più evoluti.