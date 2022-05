In una ricerca di mercato dal titolo: “Al cuore dell’IT” svolta da Syneto in collaborazione con Focus Management, l’azienda ha provato a raccontare il ruolo dell’IT aziendale nei panni dell’IT Manager.

La ricerca porta infatti alla luce dati inequivocabili sul tema della sicurezza dei dati: negli ultimi 18 mesi, il 28,6% degli IT Manager dichiara di aver subito un attacco ransomware nella propria azienda.

Un numero che diventa ancora più preoccupante se si pensa che molti IT Manager preferiscono non dichiarare di aver subito questo tipo di attacchi.

“Ci siamo chiesti come le aziende italiane si stanno muovendo in questo scenario e lo abbiamo domandato a un campione di IT Manager (350) che sono in prima linea come persone oltre che come professionisti” spiega Syneto.

La ricerca non si è limitata al tema della sicurezza ma ha indagato altri elementi, quali l’evoluzione del ruolo, le competenze, la formazione e la percezione di sé stesso rispetto al ruolo svolto.

Da un lato alcuni non si rendono conto del reale rischio che stanno correndo e altri non sanno come gestire questa minaccia con gli attuali strumenti e competenze in essere. Nella ricerca emergono nuove esigenze da parte degli IT Manager.

“Sotto la spinta della digital transformation viene alla luce la percezione che le proprie competenze non sono sempre adeguate ed il loro stesso lavoro è messo a rischio“.

Il 95% dei rispondenti infatti, afferma di essere preoccupato di un’eventuale uscita dal mercato nel caso non riuscisse a restare al passo coi tempi.

Digital transformation e Sicurezza IT stanno cambiando l’organizzazione aziendale e di conseguenza il ruolo dell’IT passando da funzione di staff a supporto del business a funzione strategica per il business.

Vadim Comanescu CEO di Syneto

In questo scenario si osserva il disorientamento degli IT Manager che cercano strumenti per evolvere le proprie competenze quali corsi online, certificazioni, e consultazione di magazine.

“La mission di Syneto è quella di democratizzare le tecnologie e offrire al 100% delle PMI la protezione dei dati” commenta Vadim Comanescu, CEO del gruppo.

“Quello che contraddistingue la nostra azienda – aggiunge- è offrire tecnologie di livello enterprise alle PMI, combinando semplicità di gestione e agilità operativa. La nostra piattaforma Hybrid Cloud è universale, semplice, veloce e sicura per gestire e proteggere tutti i dati: sempre e ovunque”

Il sogno di democratizzare la tecnologia e far competere le PMI sulla strada della sicurezza è possibile grazie alla progettazione e al lancio di HYPER Edge.

“Per gestire e proteggere da qualsiasi attacco i dati aziendali cogliendo le esigenze di quelle realtà quali studi professionali (architetti, ingegneri, commercialisti, notai, avvocati, designer), sedi remote, hotel, uffici dislocati e retail (catene franchising, farmacie e laboratori medici), abbiamo messo al lavoro i nostri migliori ingegneri” continua Vadim Comanescu”.

“Non era infatti pensabile creare una tecnologia di tipo server per motivi sia di spazio che di rumorosità. Con Hyper Edge abbiamo messo in atto una miniaturizzazione vera e propria, dando vita al più piccolo data center “in a box”.

Syneto ha deciso di sviluppare un percorso denominato IT Hero in collaborazione con SDA Bocconi e Politecnico di Milano.

Dodici ore, otto incontri con sette esperti che affrontano i temi dell’evoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Un vero e proprio percorso gratuito per supportare gli IT Manager in questa nuova sfida.