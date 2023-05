Syneto ha incontrato la stampa al MEET di Milano per offrire una panoramica sull’andamento dell’azienda e sulle ultime proposte in termini di hardware e servizi, sempre progettati per la protezione dei dati.

L’incontro ha preso le mosse dagli annunci riguardanti l’anno fiscale appena concluso, che ha fatto registrare i dati migliori di sempre per l’azienda: Syneto ha registrato una crescita di oltre il 30% e ha acquisito più di 50 nuovi rivenditori, migliorando la sua presenza territoriale, specialmente in alcune regioni del centro Italia.

Inoltre, l’azienda ha raggiunto un traguardo significativo conquistando oltre 500 nuovi clienti finali. Nel 2022 l’azienda ha anche consolidato la sua presenza sul mercato spagnolo. La presenza di Syneto nella penisola iberica è partita nel 2020, con una strategia che punta a creare una struttura simile a quella italiana.

Syneto ha scelto di espandersi in Europa partendo dalla Spagna perché il contesto e il tessuto economico mostrano diverse similitudini; l’obbiettivo è infatti replicare lo stesso modello di relazioni con i clienti e i partner che ne hanno decretato il successo nel nostro Paese.

Le novità tecnologiche

L’introduzione delle tecnologie basate sull’AI incrementeranno ancora l’uso dei dati, che già da alcuni anni sono in una fase di crescita esplosiva. Syneto lavora sulla protezione e la gestione dei dati ormai da 15 anni ed è quindi nella posizione migliore per rispondere alle esigenze del mercato.

Accanto a questa tendenza, anche le problematiche relative alla sicurezza dei dati sono sempre più d’attualità, in un periodo dominato dalle minacce ransomware. Syneto vuole quindi proporre soluzioni adeguate a clienti, consumatori e rivenditori, ponendo.

Sono quattro le novità lanciate nell’ultimo periodo: Cloud Gate è il servizio di data replication nel cloud, che è stato sviluppato per integrarsi senza frizioni con i prodotti Syneto: i responsabili dell’azienda hanno parlato, non a caso, di un’esperienza analoga ad iCloud, ma indirizzata però ai dispositivi e ai dati aziendali; il servizio è erogato tramite il data center Data4, certificato Tier4.

La seconda novità è Syneto OS5, ultima evoluzione dell’ambiente operativo proposto dall’azienda: è un sistema operativo dedicato all’unified data management, che ha lo scopo di offrire un’esperienza unificata per gli utenti dei prodotti Syneto.

Il nuovo OS5 è interoperabile con le soluzioni e i dispositivi Syneto eventualmente già presenti in azienda, ma non è disponibile come aggiornamento per i device di generazione precedente.

Sono stati infine presentati due nuovi prodotti hardware: HYPER Edge G2 è una piattaforma compatta pensata per la gestione dei dati nell’edge, che è stata potenziata nella nuova versione per migliorare l’esperienza delle piccole aziende.

Infine, Syneto ha presentato Hyper Core 1000, l’ultima novità pensata per le aziende più piccole che cercano una soluzione compatta, economica, che può essere collocata anche fuori da un data center o un rack server.