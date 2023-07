Synology ha presentato DiskStation DS223j, una soluzione di archiviazione compatta e a basso consumo pensata per i piccoli team.

Credits: Pixabay

Grazie al sistema operativo DiskStation Manager per la gestione dei file, la soluzione offre diverse opzioni e applicazioni per l’archiviazione quotidiana dei dati, compresi la condivisione, la sincronizzazione e il backup dei file per facilitare la collaborazione da remoto.

“La DS223j è un NAS eccellente per piccoli ambienti, ad esempio i piccoli uffici, o anche per ambienti medi” ha affermato Michael Wang, Product Manager presso Synology Inc. “Con la DS223j, i clienti acquistano un hardware a basso consumo, con tutti gli strumenti di gestione e protezione dei dati necessari per gestire i file con efficienza”.

DiskStation DS223j supporta fino a 36TB di archiviazione e monta una CPU Realtek RTD1619B 4-core a 1,7 GHz. La soluzione presenta due vani unità di archiviazione, due porte USV 3.2 Gen 1 e una porta LAN RJ-45 1GbE.

DS223j è il primo Synology NAS della serie J a supportare il file system Btrfs. La soluzione offre la riparazione automatica dei file e la funzionalità di replicazione Snapshot Replication di Synology.

Credits: Pixabay

Il NAS include l’applicazione Synology Photos per gestire e condividere le foto tramite strumenti di gestione intelligenti. Rispetto alle soluzioni precedenti della stessa fascia, DS223j è in grado di gestire più utenti contemporaneamente e attività più complesse. Stando ai dati di Synology, il prodotto offre indicizzazione dei file del 180% più veloce in Synology Drive e indicizzazione delle immagini più veloce del 200% in Synology Photos.

DS223j può integrarsi con diversi fornitori di servizi cloud come Google Drive, Dropbox e Microsoft OneDrive, permettendo agli utenti di salvare file in e da cloud di terze parti.

La soluzione si integra inoltre con Synology Surveillance Station e può essere usata per monitorare fino a 12 videocamere IP. Con C2 Surveillance gli utenti possono crittografare, archiviare ed effettuare il backup dei fotogrammi di sorveglianza sul cloud.

DS223j è disponibile da luglio presso i rivenditori ufficiali Synology e i partner della firma.