Synology ha annunciato da poco il nuovo DiskStation DS723+, un Nas a due vani che rappresenta il nuovo punto di ingresso nelle soluzioni all-in-one di fascia alta per piccoli uffici e utenti privati.

Come tutti i Nas dell’azienda, il DS723+ è basato sul sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), che integra strumenti avanzati per proteggere e gestire i dati, collaborare sui documenti, accedere ai file da remoto e tenere sotto controllo le risorse.

Michael Wang, Product Manager di Synology, ha commentato: “La nuova unità offre agli utenti prestazioni formidabili e rispetto al formato compatto ha un’ottima capacità. Con le sue dimensioni minime, sarà la soluzione preferita di chi ha bisogno di meno spazio, ma non vuole sacrificare la comodità di un’archiviazione centralizzata e la possibilità di scalare in futuro”.

Michael Wang, Product Manager di Synology.

Pensato per i gruppi di lavoro e le piccole aziende che vogliono dotarsi di strumenti di archiviazione centralizzata, questa unità può anche fungere da nodo edge nelle implementazioni distribuite (per esempio nella gestione di più sedi).

Configurazione estensibile

Grazie alla presenza di una porta eSata, il DS723+ può essere affiancato da un’unità di espansione DX517 (che offre ulteriori cinque vani da 3,5 pollici) per rispondere a eventuali mutate esigenze in termini di capacità di archiviazione.

Gli utenti possono anche incrementare le prestazioni grazie all’opzione che consente di aggiungere una scheda di rete 10GbE e a due slot PCIe per installare unità SSD M.2 NVMe, utilizzabili per il caching o come storage pool.

Il DS723+ di Synology offre opzioni intuitive per la gestione e condivisione dei file utilizzando Synology Drive, che unisce l’accesso multipiattaforma con l’archiviazione locale per garantire la privacy.

Per i team che lavorano da remoto e le aziende con più sedi, la sincronizzazione dei file consente il mirroring dei contenuti tra i dispositivi.

Synology Hybrid Share consente agli utenti di unire i vantaggi dell’on-premise e del cloud archiviando i dati meno utilizzati nel cloud e mantenendo quelli più utilizzati nella cache del dispositivo locale.

Il DS723+ è utilizzabile come destinazione di backup per Windows, Linux, VM VMware/Hyper-V e account Microsoft 365/Google Workspace, per proteggere i dati critici o sensibili da attacchi ransomware.

Inoltre, soluzione Synology Surveillance Station VMS consente di trasformare il Nas in un sistema di videosorveglianza completo che archivia privatamente i video locali.