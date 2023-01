Synology ha annunciato la disponibilità dell’SA6400, un sistema di archiviazione universale a 12 vani pensato per offrire alle aziende velocità di trasferimento dati molto elevate e un’elevata flessibilità nella gestione della capacità.

Il sistema è basato su un processore AMD EPYC 7272 a 12 core, accompagnato da 32 GB di memoria Ram Ddr4 Ecc (espandibili fino a 1 Tbyte grazie ai 16 slot disponibili).

Julien Chen, Product Manager di Synology, ha dichiarato: “Il sistema SA6400 è la soluzione ideale per gestire le quantità di dati non strutturati in costante crescita. La sua capacità di scalare rapidamente quando aumentano i dati ne fa un’ottima soluzione d’archiviazione per file o backup in ambienti agili e dinamici, preparando le aziende alla crescita futura dei dati”.

Prestazioni e scalabilità

L’SA6400 consente di estendere la capacità di archiviazione oltre i limiti del dispositivo locale, aggiungendo fino a un massimo di 8 unità di espansione RX1223RP.

In questo modo si può portare il totale dei vani disponibili fino a 108, che equivalgono a uno spazio di archiviazione di oltre 1,9 petabyte (9 volte la capacità originaria).

Anche le prestazioni sono pensate per le applicazioni più onerose: l’SA6400 offre un throughput di oltre 6.500 MB/s in lettura e 4.000 MB/s in scrittura, ed è quindi in grado di gestire anche lo storage a livello di data center aziendali e applicazioni nei settori più impegnativi.

La connessione di rete integrata da 10 Gbit/s è un ottimo punto di partenza, ma il dispositivo consente anche l’upgrade opzionale a 25 o addirittura 40 Gbit/s.

I servizi di gestione file flessibili di Synology consentono di supportare i team in espansione offre e un supporto completo per protocolli a blocchi e file per accedere alle risorse aziendali tramite VPN o rete locale.

Synology Drive permette la creazione di un cloud privato per l’accesso, modifica e condivisione sicura dei file. L’integrazione con il cloud offre la sincronizzazione dei file in posizioni divese per team distribuiti o aziende con più sedi.

La protezione dei dati è centralizzata con la suite Active Backup Suite, che supporta il backup dei dispositivi Windows, Linux, macOS e delle virtual machine.

SA6400 include anche backup dei dati, istantanee e repliche per proteggere i dati con destinazioni che vanno dal cloud a un altro sistema Synology. La disponibilità del servizio può essere potenziata con Synology High Availability per un failover automatico in caso di fermi imprevisti.