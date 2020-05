Synology Solution Day 2020 sarà online il 28 maggio

Torna come ogni anno il consueto appuntamento con le novità di Synology, in un’inedita veste online per adattarsi al nuovo contesto generato dall’emergenza sanitaria. Il Synology Solution Day 2020 si terrà online, il 28 maggio.

Nella mattinata si susseguiranno diverse sessioni dedicate a tutte le sfaccettature della gestione sicura e della protezione dei dati. Il programma della giornata, condotto da Francesco Zorzi, Product Manager Italia, prenderà il via alle ore 10.

Si comincia con un intervento a cura di Damiano Doria, Product Manager Italia, che spiegherà come archiviare, condividere e proteggere i dati aziendali strategici attraverso un’analisi approfondita delle implementazioni in un ambiente professionale e presenterà la nuova offerta di soluzioni hardware dedicate alle large enterprise e in grado di coniugare affidabilità, scalabilità e prestazioni.

Poi sarà il turno di Gianpiero Marcotullio, Technical Engineer, che approfondirà tutti gli aspetti relativi alla gestione e la distribuzione delle risorse aziendali in ottica di flessibilità, al fine di accelerare efficacemente il carico di lavoro virtuale, riducendo al contempo i costi e massimizzando l’agilità aziendale prevalentemente per quanto concerne le piccole e medie imprese, ideali per ambienti virtualizzati.

Infine, Damiano Doria, che illustrerà i vantaggi di essere un Synology Channel o Business Partner e, insieme agli esperti del team, risponderà alle domande dei partecipanti. I Solution Days 2020 di Synology mirano a mostrare soluzioni avanzate a distributori, rivenditori, amministratori IT e professionisti.

Synology, che crea una rete di soluzioni NAS, sorveglianza IP e apparecchiature di rete, per supportare al meglio gli utenti che si trovano a lavorare da remoto e in smart working e necessitano dunque di accesso sicuro ed efficiente alle risorse aziendali, ha reso gratuite tutte le licenze VPN Plus per i propri router fino al 30 settembre 2020.