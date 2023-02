Sennheiser, azienda attiva nella produzione di sistemi di comunicazione audio, ha annunciato l’imminente messa in commercio di TeamConnect Ceiling Medium (TCC M), un nuovo microfono da soffitto per meeting e conferenze. La soluzione è pensata per spazi di media grandezza, con un’area massima di 40m2.

Partendo dal precedente modello, il TeamConnect Ceiling 2, Sennheiser ha deciso di ampliare il suo mercato servendo anche gli spazi più piccoli, utilizzati per esempio per scopi educativi o da team di dimensioni ridotte che hanno bisogno di comunicazioni chiare e veloci.

TCC M offre elevata qualità audio, setup veloce, integrazione coi dispositivi di diversi brand e semplicità di utilizzo; tutte caratteristiche già presenti in TCC 2, ora applicate a una nuova categoria di meeting.

La nuova soluzione, così come la precedente, permette di avere un suono chiaro e di catturare l’audio dell’intero ambiente in cui viene installata, riducendo i rumori di fondo. I microfoni sono in grado di individuare la posizione di chi sta parlando in un determinato istante e di cambiarla dinamicamente quando qualcun altro prendere la parola, senza configurare delle “speaker zone” prima del meeting.

È comunque sempre possibile specificare delle zone di esclusione nella stanza, dove il suono non deve essere catturato, o delle aree prioritarie, grazie a Control Cockpit, un software per gestire facilmente TCC M. L’uso della tecnologia proprietaria TruVoicelift permette inoltre di amplificare il suono per raggiungere anche il fondo della stanza senza perdere la qualità del suono.

Con TeamConnect Ceiling Medium Sennheiser ha ampliato il supporto ai meeting, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere la soluzione di comunicazione migliore per ogni occasione.