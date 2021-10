TeamSystem Trusted Services, debutta la BU dedicata alla dematerializzazione

Nasce TeamSystem Trust Services, la nuova business unit di TeamSystem che si occupa dello sviluppo di soluzioni digitali per la dematerializzazione, la firma elettronica e l’autenticazione dei documenti.

Si tratta di un risultato che è frutto dell’acquisizione avvenuta nel 2016 di AliasLab, azienda specializzata nei servizi di firma elettronica ed autenticazione per le grandi aziende, con un posizionamento distintivo nel panorama italiano

L’obiettivo della nuova business unit – in coerenza con la strategia del Gruppo – è di fare leva sul know-how di AliasLab sui clienti di grandi dimensioni, tra cui banche, assicurazioni e pubblica amministrazione, per incrementare la competitività e il livello di trasformazione digitale anche nelle piccole e medie imprese, attraverso soluzioni di ultima generazione in fatto di dematerializzazione, con alti standard di sicurezza, e completamente personalizzabili in base alle esigenze dell’azienda, anche in campo Fintech e marketing.

TeamSystem Trust Services lavora per rendere i processi aziendali più efficaci, rapidi e sicuri. Dall’identificazione dei clienti passando alla gestione degli ordini fino alla firma dei contratti, le soluzioni di TeamSystem permettono di dematerializzare le informazioni e avviare una condivisione rapida e funzionale all’interno di tutta l’organizzazione.

“L’acquisizione di AliasLab, e la conseguente integrazione con il nostro team, ci ha permesso di completare la nostra gamma di soluzioni che mirano a supportare le aziende e i professionisti nel loro passaggio al digitale e a creare forti sinergie lungo tutta la catena del valore della trasformazione digitale”, ha commentato Cristiano Zanetti, Gm BU Market Specific Solutions di TeamSystem.

“Il segmento della dematerializzazione documentale è previsto in forte crescita nei prossimi anni e la nuova business unit TeamSystem Trust Services si presenta sul mercato con un posizionamento particolarmente distintivo e con una serie di progetti innovativi già in corso destinati a rappresentare uno standard di settore”.