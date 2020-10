Teaser: Aprire un mercato creando un nuovo target

Lunedì 5 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Alina Quintana, creatrice e direttrice artistica della scuola Danza Classica No Under 40, come sia possibile portare in video una disciplina come la danza classica per donne oltre i 40 anni.

Speaker internazionale, autrice di bestseller come “Danza Classica No Under 40” e creatrice dell’omonimo metodo, Alina Quintana aiuta ora il proprio pubblico a realizzare un sogno e a entrare nel mondo della danza classica, in un periodo d’età quasi mai associato a chi inizia in questa disciplina.

Con sedi a Milano e Barcellona, la scuola Danza Classica No Under 40 è ora una solida realtà, con attività anche in streaming, a cui si accompagna una straordinaria community, che condivide insieme un percorso di trasformazione fisica e mentale grazie alla danza classica.

Grazie alla sua grande professionalità ed esperienza, Alina Quintana ci racconta oggi la storia dietro Danza Classica No Under 40 e come sia possibile portare in video una splendida disciplina come la danza classica.