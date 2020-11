Teaser: Bitcoin, come fare divulgazione in video

Lunedì 9 novembre alle 13, scopriamo insieme a Marco Cavicchioli, divulgatore e docente di web-technologies, come funzionano le criptovalute e come sia possibile fare divulgazione video su Bitcoin e argomenti fintech.

Bitcoin, criptovalute e tecnologia blockchain, sono le principali tematiche affrontate da Marco Cavicchioli all’interno di quello che può essere considerato il primo canale YouTube in italiano dedicato a questi argomenti. Come farsi comprendere da tutti quando si armeggia una materia così complessa? Marco sfodera le sue grandi capacità di divulgatore, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti..

Oltre che divulgatore e docente, Marco Cavicchioli è fondatore de ilBitcoin.news, collaboratore del Cryptonomist e di Tiscali News. Il canale YouTube di Marco ha raggiunto recentemente i 25.000 iscritti e superato due milioni di visualizzazioni, a conferma del grande lavoro che conduce per il suo pubblico.

Grazie alla sua grande esperienza e cultura in materia, Marco Cavicchioli ci racconta quindi del mondo delle criptovalute e di come sia possibile divulgare al meglio l’argomento, anche attraverso i video.

Per non perderti la live imposta il promemoria a questo link. Scopri il calendario completo e come essere sempre aggiornato sulle nuove dirette cliccando su questo link.