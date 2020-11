Teaser: Come approcciare la Cybersecurity in azienda

Mercoledì 18 novembre alle 13, scopriamo insieme a Mauro Palmigiani, country manager di Palo Alto Networks, l’importanza della Cybersecurity e quale sia il ruolo delle nuove tecnologie per la sicurezza delle aziende.

Prima di approdare nel 2016 a Palo Alto Networks, Mauro Palmigiani ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Cisco, dove è diventato Head of Enterprise, e in Samsung dove in qualità di Head of B2B Division si è occupato del mercato B2B del noto brand coreano.

Oggi in Palo Alto Networks, Mauro Palmigiani si occupa soprattutto di Cybersecurity, una tematica sempre più importante a livello aziendale. L’introduzione di nuove tecnologie, come l’IoT e l’intelligenza artificiale, così come lo smart working hanno infatti messo in primo piano l’importanza della cybersecurity.

Grazie alla sua esperienza e alla sua conoscenza in materia, Mauro Palmigiani ci racconta quelle che sono le nuove sfide della Cybersecurity. E quali devono essere i processi base che un’azienda dovrebbe prendere in considerazione per adeguarsi al cambiamento nel migliore dei modi.