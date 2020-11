Teaser: Come fare Digital Transformation in azienda

Mercoledì 11 novembre alle 13, scopriamo insieme ad Alessandro Ippolito, Vice President e Technology Country Leader di Oracle Italia, l’importanza della trasformazione digitale per un’azienda.

Alessandro Ippolito è entrato in Oracle Italia nel 2014 nel ruolo di Key Account Director. Oggi guida le vendite e lo sviluppo del business in tutti i mercati e i settori più strategici con l’obiettivo di favorirne la trasformazione digitale.

Quello della trasformazione digitale è un concetto sempre più importante ogni giorno che passa. Adottare nuove tecnologie e integrarle a livello aziendale è infatti fondamentale se si vuole sopravvivere in un mercato sempre più competitivo e orientato al digitale.

Grazie alla sua esperienza in materia, Alessandro Ippolito ci racconta oggi cosa sia veramente la trasformazione digitale e il perché è così importante per un’azienda farsi trovare pronti davanti al cambiamento.

