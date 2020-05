Teaser: Come fare Video Marketing

Alle 14.00 di oggi scopriamo in diretta, insieme a Manabe Repici, come utilizzare in modo efficace i Video all’interno delle Strategie Marketing. Manabe è Imprenditore e fondatore di Social Video Marketing. Definito uno “stratega”, si è mosso per diversi anni come un consulente, all’interno di aziende ed imprese di rilievo internazionale, aiutandole a risolvere e attuare diverse strategie business e di marketing di successo.

In questa visione integrata, si inserisce la sua competenza ed esperienza nell’ambito dei Video. La sua capacità di guardare alle strategie marketing dal punto di vista dell’Imprenditore, gli hanno permesso di formulare un approccio ai Video che li rende facili da realizzare e di grandissima efficacia ed efficienza.

Grazie alla sua metodologia aiuta imprenditori e professionisti a comunicare e vendere il loro Business attraverso video in versione Social e Mobile, cavalcando la recente evoluzione dei linguaggi mediali e di intrattenimento.

Mai, come in questo momento storico, saper comunicare on line con i Social Video in modo professionale è stato così Importante per continuare a trasmettere valore ai clienti pur non potendo raggiungerli fisicamente. Se fino ad ora andare in Video era una delle opzioni, oggi è un elemento fondamentale di una strategia business Vincente!