Teaser: Come gestire il cambiamento

Venerdì 25 settembre alle 13:00, scopriamo insieme a Paolo Ruggeri quali siano i segreti per gestire nel migliore dei modi il cambiamento all’interno del panorama aziendale.

Paolo Ruggeri è un imprenditore che gestisce 13 aziende in diversi paesi del mondo ed è socio fondatore di OSM – Open Source Management, società italiana di consulenza con più di quindici sedi distribuite in Europa, Stati Uniti, Canada, Russia e Medio Oriente.

Speaker di caratura internazionale, Paolo Ruggeri ha partecipato a eventi organizzati in società di tutto il mondo ed è inoltre autore di numerosi best seller sul management e la gestione dell’impresa, tra i quali The New Leaders – I Nuovi Condottieri.

Nel corso del lockdown Paolo Ruggeri ha imbastito con il suo team di OSM delle dirette quotidiane, volte a portare valore e aiutare migliaia di aziende. Un’esperienza che ha portato in seguito alla nascita di OSM TV, un nuovo progetto imprenditoriale di successo che permette ai suoi spettatori di crescere sia sul piano personale che su quello manageriale.

Grazie alla sua grande esperienza, Paolo Ruggeri ci racconta quindi oggi come gestire un’impresa nel migliore dei modi e come affrontare il cambiamento all’interno di essa.