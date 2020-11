Teaser: Come parlare di contratti e GDPR sui social

Lunedì 16 novembre alle 13, scopriamo insieme a Valentina Fiorenza, avvocato specializzata in diritto delle nuove tecnologie e meglio conosciuta su Instagram come @theblondelawyer, qual è il metodo migliore per parlare di norme, regolamenti e disposizioni legislative sui social network.

Valentina Fiorenza si è laureata in giurisprudenza con una tesi sul Contratto Atipico di Mantenimento. Una tematica, quella dei contratti, che le è sempre stata a cuore e che è riuscita a conciliare con un’altra sua grande passione, il digitale.

L’avvento del GDPR le ha permesso di esplorare una normativa completamente nuova e allo stesso tempo attinente ai suoi interessi. Quella che Valentina ha colto, è stata l’opportunità di conciliare una sua passione con gli studi universitari. Si è così occupata di tutela giuridica per freelance e imprenditori digitali.

Al suo lavoro nello studio legale si aggiunge il grande impegno sui social network, dove con il profilo Instagram @theblondlawyer si dedica alla divulgazione delle disposizioni normative in un modo completamente innovativo.

Grazie alla sua grande esperienza, Valentina Fiorenza ci racconta quanto sia importante la conoscenza di norme e regolamenti nel digitale e come sia possibile fare divulgazione con successo tramite i social network.