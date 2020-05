Teaser: Come vendere qualsiasi cosa con l’influencing 

Lunedì 25 Maggio scopriamo in diretta, insieme a Nicola Palmieri e Mario Palladino, in arte Synergo e Redez di QDSS – Quei Due Sul Server – come vendere attraverso l’Influencer Marketing.



Synergo e Redez, che insieme formano il duo Quei Due Sul Server – che è anche il nome del loro canale principale – sono presenti su YouTube dal 2012 dove si sono imposti come vere e proprie autorità nell’ambito della divulgazione videoludica grazie alla loro professionalità. Nei loro video analizzano i più importanti e recenti fenomeni riguardanti i videogiochi, con uno stile dirompente e dissacrante.

Negli anni hanno aperto anche altri canali legati all’intrattenimento e non solo, e hanno raccolto oltre 500 milioni di visualizzazioni e 2 milioni di iscritti. Ma non sono solo Youtubers, sono anche e soprattutto professionisti nel mondo Social, Marketing e Videomaking. Hanno realizzato vari spot pubblicitari che sono andati in onda su Mediaset, collaborazioni con marchi importanti (per citarne alcuni Ebay Annunci, Vodafone, Samsung, Asus, Ford, Sony ecc.), un fumetto “Erorri Motrali”, un tour teatrale con lo spettacolo “Làiff” visto da più di 13.000 persone, una serie web “Youtube Money” alla terza stagione, produzioni musicali e corsi di formazione in Social Marketing.

Grazie alla loro esperienza ci mostrano come utilizzare i Social Video per sponsorizzare al meglio i prodotti e servizi in video e riuscire a vendere con profitto anche un oggetto apparentemente inutile come la “Cazza di Sicurezzo”.