Teaser: Community e Influencer, l’importanza dei video per Flowe

Mercoledì 2 dicembre alle 13, scopriamo insieme a Ivan Mazzoleni, CEO Cultural Flowe Orchestrator di Flowe, quale sia la strada migliore per utilizzare i video come strumento per coinvolgere la community, anche attraverso gli influencer.

Ivan Mazzoleni è CEO di Flowe, società del Gruppo Mediolanum, dal 2019. Prima di ricoprire questo ruolo, Ivan Mazzoleni è stato anche Business Digital Transformation Lead in Microsoft.

Oggi il suo compito è quello di indirizzare la visione e i valori della società verso nuovi canali di comunicazione. Attività che svolge mettendo al centro della strategia il ruolo fondamentale dei video, utilizzati in modo innovativo con il supporto di numerosi influencer.

Grazie alla sua grande esperienza e cultura in materia, Ivan ci parla di quella che è la mission di Flowe e del ruolo chiave che ricoprono i video nel comunicare al grande pubblico.