Teaser: Crea il tuo portafoglio finanziario e vivi di dividendi

Lunedì 30 novembre alle 13, scopriamo insieme a Domenico Doronzo, investitore e divulgatore finanziario, come sia possibile trasmettere l’importanza dell’educazione finanziaria tramite i video.

Domenico Doronzo è il fondatore di Vivere di Dividendi, sito internet legato all’omonimo canale YouTube dedicato alla formazione finanziaria. Nel suo ruolo di divulgatore, Domenico ha l’obiettivo di offrire la formazione necessaria per gestire al meglio i propri investimenti.

Prima di dedicarsi alle sue attività di divulgatore e investitore, Domenico ha lavorato per circa dieci anni come manager in una multinazionale del settore automotive. Un percorso che gli ha permesso di raggiungere la libertà finanziaria.

Grazie alla sua grande esperienza, Domenico Doronzo ci racconta quelli che sono i consigli che un professionista come lui divulga in video per gestire al meglio le proprie finanze e come investire nel migliore dei modi i propri averi.