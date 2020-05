Teaser: Da Professionista a Professionista Influencer

Lunedì 18 Maggio scopriamo in diretta, insieme a Luca Mazzucchelli, come utilizzare i social per diventare un influencer del proprio settore. Luca Mazzucchelli è psicologo, psicoterapeuta e direttore della rivista “Psicologia Contemporanea“ – che dal 1974 divulga la psicologia scientifica in Italia – nonché Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Non solo, è consulente editoriale delle collane di Psicologia Giunti Editore e formatore, e dal 2019 è il Mental Coach della nota trasmissione televisiva “X Factor“, aiutando i concorrenti a fare emergere il loro potenziale e talento.



Nel 2017 ha fondato la LMC S.r.l., che si occupa della creazione di contenuti psicologici per aziende sotto diverse forme (consulenza, formazione, speech, video, collaborazioni varie) la cui missione è aiutare le persone a risolvere i loro piccoli e grandi problemi di vita, ma anche le aziende che vogliono comunicare in maniera più efficace i loro valori, prodotti e servizi. Ha fondato il primo canale youtube di psicologia In Italia – “Psicologia con Luca Mazzucchelli” – per mettere la psicologia al servizio delle persone. Grazie al suo canale oggi Luca ispira centinaia di migliaia di persone a vivere meglio grazie alla psicologia.