Teaser: Diffondere la Finanza Agevolata con i Video

Mercoledì 4 novembre alle 13, scopriamo insieme a Katiuscia Terrazzani, Country manager di Ayming Italia, l’importanza dell’innovazione in ambito aziendale, e, soprattutto in questi mesi difficili, come sia possibile comunicarla attraverso i video.

Ayming è un gruppo internazionale specializzato nel migliorare le performance aziendali tramite consulenze e supporto strategico e operativo. Un gruppo attivo soprattutto sulle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità.

Katiuscia Terrazzani è diventata country manager di Aymin nel febbraio 2018 e da allora si è dedicata interamente allo sviluppo del branch italiano del gruppo. Il tutto concentrandosi particolarmente su trasparenza e sostenibilità.

Grazie alla sua esperienza, Katiuscia Terrazzani ci racconta quanto sia importante per un’azienda essere sostenibile e trasparente e quanto sia cruciale l’innovazione per qualsiasi realtà imprenditoriale.