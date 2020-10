Teaser: Digitalizzazione aziendale con l’Open Source

Mercoledì 7 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Rodolfo Falcone, country manager di Red Hat Italia, quello che è il dietro le quinte del principale fornitore di soluzioni open source al mondo.

Rodolfo Falcone, prima di approdare in Red Hat, ha ricoperto ruoli manageriali nel settore IT, con esperienze precedenti in ForcePoint, ServiceNow, Commvault e Check Point Software Technologies. Rodolfo Falcone è inoltre stato anche Amministratore Delegato di Security Reply e Country Manager Italia di Micro Trend.

Red Hat è un’azienda da oltre 25 anni all’avanguardia per quanto riguarda l’approccio innovativo all’open source enterprise, che aiuta i propri clienti con soluzioni di infrastrutture hybrid cloud, middleware, agile integration, sviluppo applicativo cloud-native, oltre a soluzioni di management ed automazione.

Grazie alla sua esperienza, Rodolfo Falcone ci parla oggi del dietro le quinte di Red Hat Italia e della grande importanza e delle potenzialità del mercato open source in Italia.