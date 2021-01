Teaser: I segreti dei podcast per le aziende

Mercoledì 13 gennaio alle 13, scopriamo insieme a Primo Bonacina, esperto di IT e Digitale, cosa significa fare podcast e quelli che sono i segreti per le aziende per sfruttarli nel migliore dei modi.

Primo Bonacina è fondatore e CEO di PMS, un’attività di consulenza commerciale, marketing, HR e imprenditoriale che si basa sui concetti di Digitale, Azionabile e Misurabile.

Dal 2019 ha inoltre fondato, insieme a Matteo Ranzi, Radio IT e Podcast Italia Network, delle piattaforme da cui è possibile creare, gestire e promuovere dei podcast per aziende e brand. Primo Bonacina tiene inoltre numerosi podcast a cadenza regolare, basati sul digitale, il mondo IT e la consulenza.

Grazie alla sua grande cultura in materia, Primo Bonacina ci racconta quella che è la sua esperienza e come sia possibile integrare nel migliore dei modi i podcast all’interno di un panorama aziendale.