Teaser: Il segreto per creare una community online

Venerdì 13 novembre alle 13, scopriamo insieme a Grace, Instagram e community specialist, quanto sia importante e come sia possibile creare una community online.

Grace, più conosciuta come Grace The Amazing, è una vera e propria esperta di Instagram. La sua missione è quella di aiutare il profilo di professionisti e imprenditori a crescere su Instagram in modo organico e con contenuti di qualità.

Grace the Amazing offre ai propri clienti servizi di coaching, webinar e consulenze private focalizzate sul trasmettere consigli strategici per crescere su Instagram. Il tutto con un metodo orientato ai risultati e alla pratica, per creare una solida community intorno al proprio brand e ai propri prodotti/servizi.

Grace the Amazing ci svelerà quelli che sono i segreti per creare e coltivare una community su Instagram in modo virtuoso e quanto sia importante farlo se si vuole rafforzare il legame con la propria audience.