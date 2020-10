Teaser: Imprenditori con il Self Publishing

Venerdì 9 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Alberto Sironi e Stefano Della Torre, imprenditori e ideatori del corso Self Publishing Hacks, quelle che sono le incredibili potenzialità dell’autopubblicazione e come ottenere il massimo da essa.

Self Publishing Hacks è un corso, da ben 102 lezioni e 16 ore di contenuti, che accompagna in modo semplice e curato lo studente nell’intero processo di self-publishing, sostenendolo in ogni fase e aiutandolo a monetizzare il proprio lavoro.

Alberto Sironi e Stefano Della Torre, con la loro metodologia basata su analisi di mercato e scale up, collaborano poi attivamente con autori e aziende per la pubblicazione di libri e audiolibri su Amazon e Audible.

Grazie alla loro grande esperienza, Alberto Sironi e Stefano Della Torre ci raccontano oggi i segreti del self-publishing, svelandoci come sia possibile autopubblicare con successo i propri lavori.