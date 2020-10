Teaser: Influencer Marketing per il Travel

Venerdì 23 ottobre alle 13, scopriamo insieme a MRNBD, creator, storyteller e viaggiatore seriale, come sia possibile sfruttare nel migliore dei modi l’influencer marketing per il turismo.

MRNBD promuove destinazioni turistiche, compagnie aeree e servizi legati al mondo del turismo attraverso la creazione di contenuti, che vengono postati sui suoi social media e che raggiungono in media 1 milione di persone al mese.

Una folta community, quasi esclusivamente basata sul territorio italiano, che si fida fortemente di MRNBD, grazie a un persistente lavoro di personal branding. Il tutto attraverso l’utilizzo di contenuti video.

MRNBD oggi ci racconta la sua esperienza e quali sono le vie migliori per utilizzare l’influencer marketing nel settore del turismo, aprendo così nuove strade a diverse destinazioni turistiche.

