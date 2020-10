Teaser: La nuova sfida del Mobile Advertising

Mercoledì 21 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Francesca Lerario, marketing director di Ogury Italia, il dietro le quinte del mobile advertising e come sia possibile approcciare tale tematica in modo innovativo.

La pubblicità su mobile è sempre stato un argomento spinoso. Ogury ha deciso di affrontarlo in modo differente, utilizzando ads utili, e che rispettano i dati sensibili dell’utente finale. Nella piena ottemperanza dei principi di brand protection, data safety e protezione dalle frodi online.

Nike, Microsoft, Samsung, Lego e Audi sono solo alcuni brand prestigiosi che si sono affidati a Ogury per le proprie campagne di mobile marketing. Ottenendo risultati sopra la media grazie a soluzioni come Video Chooser, un sistema di advertising full screen che permette agli utenti di scegliere la pubblicità a loro più adatta.

Grazie alla sua esperienza, Francesca Lerario ci racconta come sia possibile ottenere il massimo dal mobile advertising, rispettando l’utente e, al contempo, massimizzando il proprio ritorno.

Per non perderti la live imposta il promemoria a questo link. Scopri il calendario completo e come essere sempre aggiornato sulle nuove dirette cliccando su questo link.