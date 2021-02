Teaser: La sfida della threat intelligence

Mercoledì 3 febbraio scopriamo insieme a Giulio Vada, country manager di Group-IB, quella che è la grande importanza della threat intelligence e com’è la situazione italiana a riguardo.

Giulio Vada è country manager di Group-IB, player a livello mondiale del settore Threat Hunting and Intelligence che sta rafforzando sempre più la propria presenza in Europa, dove punta a diventare un punto di riferimento per la sicurezza dalle minacce informatiche.

Brand protection, threat intelligence e digital forensic: questi sono solo alcuni dei campi d’azione di Group-IB, con la società che è partner di INTERPOL, EUROPOL e numerosi provider di soluzioni di cybersecurity.

Grazie alla sua grande cultura in materia, Giulio Vada ci racconta quella che è la sua esperienza nel mondo della threat intelligence, con un occhio di riguardo a quella che è l’attuale situazione italiana.