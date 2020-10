Teaser: L’attrice che ti insegna a recitare

Lunedì 26 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Ludovica Di Donato, attrice, tiktoker e autrice di videocorsi, come sia possibile insegnare a recitare tramite social e videocorsi.

Ludovica Di Donato è un attrice diplomata all’Accademia Internazionale d’Arte Drammatica del Teatro Quirino Vittorio Gassman. Ha recitato come protagonista nella nuova serie de Le Coliche di Giacomo Spaconi ed è stata più volte al cinema e in televisione, su Rai 2 e Rete 4.

Oggi Ludovica insegna recitazione attraverso dei videocorsi basati su un metodo da lei congegnato, nel quale affronta la tematica in modo completo, partendo dalla dizione fino ad arrivare all’interpretazione e alla recitazione.

A queste attività, Ludovica Di Donato associa una forte presenza sui social network, dove i suoi video sono visualizzati da oltre 100 milioni di utenti e dove è riuscita a creare una folta community.

Grazie alla sua grande esperienza, Ludovica Di Donato ci racconta oggi come posizionarsi sui social in qualità di professionista e come insegnare l’arte della recitazione tramite videocorsi.