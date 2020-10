Teaser: Look Positioning in Video

Venerdì 2 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Claudia Barberis, imprenditrice e esperta di look positioning, quali siano i segreti per avere un look di successo all’interno di un video.

Claudia Barberis è fondatrice di Look Positioning, un’azienda che ha come mission quella di creare il look perfetto per un professionista o imprenditore, in grado di renderlo autorevole e convincente fin dal primo impatto.

Laureata in Economia e Management all’Università Bocconi di Milano, ha poi conseguito un Master per la gestione dei beni di lusso. Percorsi che gli hanno permesso di capire l’importanza del personal branding e come curare il proprio look nel migliore dei modi.

Colpire subito nel segno è importantissimo: convincere i nostri clienti o partner fin dal primo impatto è infatti la chiave per avere successo e riuscire a porsi nel migliore dei modi e instaurare fin dal principio una forte relazione professionale.

Grazie alla sua grande esperienza, Claudia Barberis ci parla oggi dell’importanza del look perfetto e di come sia possibile presentarsi nel modo migliore in video.