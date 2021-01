Teaser: Ottenere una mentalità da Coach

Venerdì 15 gennaio alle 13, scopriamo insieme a Claudio Belotti, Master Trainer e Business Coach, come sia possibile ottenere una mentalità da Coach.

Claudio Belotti può essere considerato un pioniere del coaching in Italia, lavorando da oltre 25 anni come Coach e Trainer. Un percorso che lo ha portato a entrare a stretto contatto con top manager, imprenditori ed eccellenze del made in Italy.

Creatore del metodo originale One Hand Coaching, Claudio Belotti è inoltre uno dei quindici Master Trainer selezionati da Anthony Robbins e ha ricevuto da Richard Bandler il titolo di Master Trainer in NLP for Business.

Grazie alla sua grande esperienza e cultura in materia Claudio Belotti ci parla di come sia possibile ottenere una mentalità da coach e aumentare così la propria professionalità.