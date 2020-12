Teaser: Superare la paura di non essere all’altezza

Venerdì 11 dicembre alle 13, scopriamo insieme alla dott.ssa Roberta Milanese, psicoterapeuta del Centro di Terapia Strategica del Prof. Giorgio Nardone, come sentirsi all’altezza in video.

Roberta Milanese è ricercatrice associata e psicoterapeuta ufficiale del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal dr. Nardone. In particolare, si occupa di psicoterapia breve, coaching per il miglioramento delle performance, consulenza e formazione in ambito clinico ed educativo.

Da anni partecipa come relatrice a congressi nazionali e internazionali in Europa, Stati Uniti e America Latina. La dott.ssa Milanese è inoltre curatrice della rubrica “Comunicazione efficace” della rivista Psicologia Contemporanea, oltre che autrice di numerose pubblicazioni su riviste specializzate.

Grazie alla sua esperienza e cultura in materia, la dott.ssa Roberta Milanese ci parla oggi di come sia possibile superare le proprie paure e sentirsi all’altezza in Video.