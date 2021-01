Teaser: Un lancio Memorabile

Lunedì 11 gennaio alle 13, scopriamo insieme a Mick Odelli, storyteller e designer di esperienze, come sia possibile pianificare al meglio il lancio di un prodotto digitale.

Mick Odelli, più conosciuto come Just Mick, è uno storyteller ed esperto di neuroscienze, specializzato in installazioni sensoriali emotive audiovisive, che ha recentemente lanciato il suo videocorso Memorabile, raggiungendo risultati incredibili.

Memorabile è un viaggio per le persone, un viaggio che ci insegna cosa succederebbe se imparassimo a creare un’esperienza di espressione umana completa. 12 settimane, 96 video, 24 task e una grande community: questi sono i numeri di Memorabile.

Fresco del lancio di Memorabile e grazie alla sua grande esperienza, Mick Odelli ci racconta in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici come sia possibile gestire al meglio il lancio di un prodotto digitale.