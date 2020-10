Teaser: Video per gestire lo Smart Working

Venerdì 16 ottobre alle 13, scopriamo insieme ad Alessio Salines, fondatore di Accademia Smart Working e di Empatik.eu, quelli che sono i segreti per gestire al meglio lo smart working utilizzando i video.

Accademia Smart Working è la prima e unica accademia in Italia che aiuta imprese e liberi professionisti a conoscere meglio un nuovo modo di lavorare, che sarà sempre più diffuso e necessario nel futuro della nuova normalità.

Webinar gratuiti e corsi a pagamento: l’offerta di Accademia Smart Working è particolarmente ricca e, soprattutto, è basata su esperienza e operatività. Ciò permette a studenti e aziende, di applicare i concetti dello smart working in maniera più efficace e senza perdere tempo.

Grazie alla sua grande esperienza, Alessio Salines ci racconta oggi quelli che sono i capisaldi dello smart working e di come sia possibile utilizzare i video per sostenere questa nuova tipologia di lavoro. Aumentando la produttività e la fluidità di comunicazione tra professionisti e collaboratori in azienda.