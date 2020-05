Teaser: Video per le Digital PR 

Venerdì 29 Maggio scopriamo in diretta, insieme a Jessica Malfatto come raccontare la propria azienda in video. Jessica Malfatto è PR e Media Relations Manager e Co-Founder di DigitalPR.pro, un’agenzia che si occupa di formazione e consulenza in ambito di comunicazione. Con la sua agenzia, aiuta aziende, imprenditori e liberi professionisti a ottenere in modo continuativo – ogni settimana – pubblicazioni (articoli, interviste, servizi tv, servizi radiofonici) sui media nazionali e locali, online e offline (quotidiani, magazine, radio, tv).

Non tutti riescono a ottenere uno spazio d’eccellenza per raccontarsi – a costo Zero – mentre chiunque può accedere a una sponsorizzazione. Ecco perché oggi le Digital PR e le Media Relations, rappresentano un passo necessario per promuoversi attraverso gli strumenti e i canali più adatti alla propria realtà.