Teaser: Video Storytelling per fare Cultura

Oggi scopriamo in diretta, insieme a Riccardo de Rinaldini come utilizzare il video e lo storytelling per fare cultura. Riccardo de Rinaldini si occupa di Marketing e Comunicazione per aziende di tecnologia da oltre 20 anni. Ha lavorato in Creative Labs per 15 anni, in EOLO, e da 4 è in Kaspersky dove riveste il ruolo di Marketing Consumer Global. Fa parte del team “Brand Activation Studio” che si occupa di fare comunicazione branded – e non solo – e che ha sviluppato il progetto “Tomorrow Unlocked”, una rivista online per la cultura tecnologica che ci proietta nel futuro.

Tomorrow Unlocked racconta storie che cercano di moderare due visioni contrapposte del rapporto uomo-macchina. Parla di innovatori che aprono la strada alla tecnologia per un mondo migliore, degli eroi di oggi, che aiutano a evitare il peggio, proteggendo la libertà online. E affronta anche il tema degli stili di vita digitali di oggi e di domani e di come grazie alla tecnologia, saremo in grado di sperimentare il futuro in modi finora inimmaginati.