Amazon Web Services (AWS) ha annunciato la disponibilità di AWS Telco Network Builder (TNB), un servizio pensato per i Communication Service Provider (CSP) che semplifica la gestione e lo sviluppo delle reti di telecomunicazione, automatizzando gran parte delle operazioni.

Freepik

I provider devono solo fornire a TNB una serie di indicazioni espresse nel linguaggio standard delle telecomunicazioni che specificano i dettagli della rete che vogliono creare; in base a queste, TNB “traduce” le specifiche in un’architettura basata su cloud e recupera le risorse necessarie per svilupparla.

Man mano che i provider modificano le caratteristiche della rete, TNB adatta le risorse alla nuova configurazione e ai nuovi servizi. In questo modo TNB solleva i consumatori di molte delle attività di gestione, automatizzando lo sviluppo della rete e il monitoraggio delle attività.

Telco Network Builder riduce la complessità di sviluppo e gestione delle reti basate sul cloud e distribuisce automaticamente gli aggiornamenti tra i vari nodi. TNB è utile anche nei casi in cui i provider necessitano di espandere le proprie reti in nuove aree: è sufficiente definire un template di rete per replicare e implementare infrastrutture in nuove regioni.

Freepik

TNB offre un’interfaccia per avere una visione completa dello stato del sistema, dell’infrastruttura AWS e delle funzionalità di rete attive, come router e firewall. I provider possono gestire e monitorare l’intera rete tramite una dashboard centralizzata. Telco Network Builder garantisce un risparmio non indifferente in termini di costi gestionali e di risorse: il servizio alloca soltanto le risorse necessarie al funzionamento della rete.

TNB è già disponibile per gli Stati Uniti Est (N. Virginia), Stati Uniti Ovest (Oregon), Asia Pacifica (Sydney) ed Europa (Francoforte e Parigi), e presto raggiungerà altre regioni AWS. Il servizio non prevede costi iniziali o abbonamenti per l’utilizzo, e i consumatori pagano solo per le funzionalità utilizzate.