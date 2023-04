C’è chi è disposto ad assumere uno specialista IT, pagarlo tanto e farlo lavorare poco. L’importante è evitare che venga assunto da un’azienda concorrente. E quello che è successo a Madelyn Machado, a due anni di distanza dal suo ingresso in Meta nel 2021, dopo aver lavorato per Microsoft.

Il video postato da Machado su TikTok è diventato presto virale per merito del suo contenuto: la recruiter dichiara infatti di essere stata assunta con uno stipendio annuale di 190.000 dollari. Tuttavia, rivela la stessa Madelyn al Wall Street Journal, le sue giornate comprendevano solamente una serie di meeting da mezzogiorno alle 15.30.

Proseguendo si scopre che gli stessi reclutatori di Meta per primi l’avevano informata che non avrebbe esaminato nessuna candidatura durante il suo primo anno d’impiego. A ciò si aggiungono, sempre secondo Machado, alcune dichiarazioni dei suoi colleghi che dicono di non aver avuto nulla da fare nemmeno durante il secondo anno in azienda.

Ma non si tratta solo di prevenire la concorrenza. Infatti si prevede che la domanda, per esempio di ingegneri informatici specializzati nel settore AI, crescerà a dismisura nei prossimi anni e non dovrebbe sorprendere: ChatGPT e le sue diverse incarnazioni fanno notizia ogni giorno e molti imprenditori, tra cui Elon Musk con TruthGPT, stanno investendo in questo settore.

Machado ora non lavora più per Meta, la causa da riscontarsi in alcuni video postati su TikTok in passato che le sono valsi l’accusa di conflitto d’interessi e hanno portato al suo licenziamento sei mesi dopo l’assunzione.